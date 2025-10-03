Втрати ворога на Покровському напрямку зросли майже на 30%

У смузі оборони 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ШР ДШВ) у вересні 2024 року зафіксовано значне зростання втрат російських окупаційних військ у піхоті – майже на 30%. Про це повідомляє пресслужба 7 корпусу ШР ДШВ.

Деталі втрат

За даними корпусу, минулого місяця поблизу Покровська українські військові знешкодили 1 851 окупанта. Ця кількість включає 1 202 знищених і 649 поранених російських військових.

Для порівняння, у серпні 2024 року було знешкоджено 1 456 росіян, з них 928 – вбиті. Таким чином, загальна кількість втрат окупантів зросла майже на третину.

Ураження техніки та повітряних цілей

Окрім живої сили, оборонці Покровська продовжують ефективно знищувати техніку та повітряні засоби противника:

Знищено три танки.

Виведено з ладу 41 гармату та РСЗВ.

Збито та «посаджено» 3 248 повітряних цілей – дронів та «крил».

Особливо відзначається успіх у протидії ворожим дронам: «Завдяки початку використання спеціальних дронів-перехоплювачів у небі над Покровськом знешкодили ворожих «Шахедів» на 50% більше, ніж у серпні», — йдеться у заяві 7 корпусу ШР ДШВ.

Корпус також розширює зону ураження, застосовуючи FPV-дрони «на декілька десятків кілометрів у тил ворога», посилюючи атаки на логістичні коридори противника.

Ситуація на фронті: спроби оточення Покровська

Армія РФ не полишає спроб оточити Покровськ.

У населеному пункті Звірове підрозділи корпусу утримують позиції по південних околицях забудови. На шляхах проходу ворога облаштовані відрізні блокувальні рубежі.

Ударно-пошукові загони ДШВ знищують окремі групи росіян, що проникають у місто.

Ворог посилює тиск, намагаючись наблизитись та атакувати Мирноград з півночі та сходу.

На захід від Покровська російські війська отримали додаткові можливості для перерізання одного з логістичних шляхів.

«Підрозділи у смузі 7 корпусу ДШВ дають відсіч ворогу, діючи з урахуванням наявних сил та засобів. Головний пріоритет — збереження життя наших військових», — підкреслили в 7 корпусі ШР ДШВ.

Раніше стало відомо, що «сіра зона» Донеччини перетворилася на пастку для окупантів.