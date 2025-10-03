﻿
Війна

СБУ викрила у Миколаєві ворожу агентурну пару

Контррозвідка СБУ у взаємодії з Міноборони запобігла агентурному проникненню рф до одного з провідних оборонних заводів на півдні нашої держави.

За результатами спецоперації у Миколаєві затримано агентку рф, яка намагалась здобути для рашистів місця розосередження оборонного підприємства на території регіону, повідомляє СБУ.

До вчинення злочину жінка залучила свого співмешканця – співробітника підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) України. 

Спочатку ворог завербував жінку. Знаючи, що підконтрольна їй фірма співпрацює із оборонним заводом у Миколаєві, рашисти доручили їй збирати інформацію про місцезнаходження об’єктів ОПК та види оборонних замовлень у південному регіоні.  

Для цього жінка використовувала свого співмешканця, який працював у відділі матеріально-технічного постачання оборонного заводу та взаємодіяв з компанією фігурантки. 

СБУ викрила агентурну пару ще на початку їхньої співпраці з ворогом.  

Чоловік передав жінці відомості про стан виконання державних замовлень та місця розосередження виробничих цехів підприємства. 

Агентка не встигла «прозвітувати» окупантам, оскільки на цьому етапі її затримала СБУ. 

Під час обшуку у фігурантки вилучили смартфон із доказами її контактів зі «зв’язковим» – Сергієм Лебедєвим (відомим під псевдонімом «Лохматий»), який у Донецьку працює на фсб та воєнну розвідку рф. 

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: 

- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); 
- ч. 1 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). 

Зловмисниця перебуває під вартою. Її загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу її спільнику.

Нагадаємо, подружжя зрадників готувало теракт проти українських військових.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

