Критично важливі для України літаки зависли у повітрі

США та НАТО посилюють тиск на Грецію з вимогою передати Україні частину своїх винищувачів Mirage 2000-5 у рамках ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Участь Греції у програмі є важливим елементом загальної стратегії підтримки Києва

Проте Афіни не поспішають надавати сучасні та високотехнологічні літаки, пропонуючи натомість застаріле озброєння, зокрема 60 самохідних гаубиць M-110 калібру 203 мм, що перебувають на озброєнні з 1960-х років, повідомляє грецьке видання Kathimerini.

Грецький уряд раніше стикався з подібними вимогами, але цього разу тиск особливо активний зі сторони США, Франції та країн Східної Європи. Журналісти зазначають, що технічна підтримка Mirage 2000-5 завершиться у 2027 році, після чого Афіни планують замінити їх на більш сучасні літаки Rafale, закуплені у Франції.

Довідка: ініціатива PURL, створена США та НАТО, передбачає прискорену поставку критично важливого озброєння Україні через участь партнерів. Вона дає змогу країнам-посередникам перепродавати техніку Україні або надавати аналогічні системи озброєння. В рамках PURL шість країн НАТО вже надали фінансування для чотирьох пакетів оборонної допомоги Україні на суму понад 2 млрд доларів.

Як повідомляло раніше ForUa, Канада не постачатиме вогнепальну зброю в Україну.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

НАТОГреціявійна в Українізброя для УкраїниPURLMirage 2000-5Prioritized Ukraine Requirements List
