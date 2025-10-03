Погода 3 жовтня: без опадів, але з рвучким вітром, до +19

Сьогодні в Україні нарешті встановиться суха погода. Після дощів та похмурих днів українці зможуть передихнути, а подекуди навіть визирне сонце. Про це повідомила у Facebook синоптик Наталія Діденко.

"У п'ятницю в Україні нарешті можна передихнути від дощів, а подекуди навіть визирне сонце. 3-го жовтня повсюди в Україні без опадів. На півдні, сході, Дніпропетровщині, Полтавщині буде майже літо, вдень температура +14-19 градусів", - написала синоптик.

У центрі, на Вінниччині, Черкащині +10-14 градусів. На півночі потепліє до +10-13 градусів. Вітер переважно східний, рвучкий, на півдні та сході доходитиме до сильного.

"Найхолоднішою залишається погода в західних областях, протягом дня +8-11 градусів, а найближчої ночі дуже холодно, 0…+4 градуси, місцями до 1 морозу", - заявила Діденко. На високогір’ї Карпат до +3 °. Там можливий невеликий дощ з мокрим снігом.

У Києві температура підніметься до +12 градусів, а 4 жовтня - до +14 градусів. "Надалі, хоч і не дуже холодно, проте стримані +10-13 градусів. Про опалення поки не йдеться, бо середня добова температура повітря має бути не менше трьох діб нижчою за +8 градусів", - додала синоптик.