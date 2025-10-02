Британська акторка Емілі Блант розповіла про курйозні моменти під час роботи над стрічкою "Незламний" (The Smashing Machine), у якій також знявся абсолютний чемпіон світу з боксу у гевівейті Олександр Усик.

Акторка пригадала, що спортсмена доводилося буквально “підкупляти”, щоб він погодився на деякі нюанси на знімальному майданчику, повідомляє talkSPORT.

За словами Емілі Блант, Усик “постійно” хотів їсти торт, після цього він погоджувався на речі на знімальному майданчику.

– Він постійно хотів їсти торт. Його доводилося підкуповувати, щоб він погодився… Наприклад, мила асистентка казала: Алекс, нам знову треба нанести на тебе штучний піт. А він його ненавидів.

Чому? – він питав, бо не розумів, що таке безперервність і все таке. А вона сказала: - Якщо я дам тобі трохи торта, ти погодишся? Він казав: Так. Тоді вони приносили йому торт, – розповіла Блант.

ForUA нагадує, фільм "Незламний" від режисера Бенні Сафді розповідає про бійця ММА Марка Керра, якого зіграв Двейн “Скеля” Джонсон, та його колишню дружину Дон Стейплс, яку на екрані втілила Блант.

Олександр Усик у стрічці зіграв українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина.

Прем’єра "Незламного" відбулася на Венеційському кінофестивалі 2025 року. Світовий прокат картини стартує 3 жовтня. В Україні на великих екранах фільм вийде 9 жовтня.