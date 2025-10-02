На погіршення ситуації з кадрами очікують 40% роботодавців, - опитування

Керівниця категорії «OLX Робота» та голова HR-комітету Європейської Бізнес Асоціації Марія Абдулліна під час пресланчу 2 жовтня розповіла про те, яких працівників нині найбільше бракує в Україні, як роботодавці планують залучити нових співробітників та загалом про актуальні тренди ринку праці, інформує MC.today.

Як свідчать дані спільного опитування «OLX Робота» та Європейської Бізнес Асоціації, найбільший дефіцит нині в працівниках робітничих спеціальностей. Скажімо, труднощі з найманням «синіх комірців» відзначили 65% респондентів. Про брак працівників середньої ланки (або «сірих комірців)» говорили 35% опитаних. Ще 19% респондентів звернули увагу на брак спеціалістів вищої кваліфікації, а 9% – керівного персоналу.

На погіршення ситуації з кадрами очікують 40% роботодавців, що взяли участь в опитуванні. Великі компанії роблять доволі скептичні прогнози – серед них до ускладнення ситуації з найманням готуються 60% респондентів. А от 29% роботодавців залишаються оптимістами – серед них найбільше представників малого бізнесу (39%) та ритейлу (35%).

Для розв’язання кадрової кризи 39% бізнесів у 2025 році збільшують мотиваційний пакет для співробітників. Для порівняння, у 2024-му таке рішення ухвалювали 29% компаній. Водночас цьогоріч менше роботодавців схильні наймати молодь, людей старшого віку, жінок, а також звертатись до послуг фрилансерів та пропонувати працівникам можливості для навчання та підвищення кваліфікації.

Найпопулярнішою пропозицією в мотиваційному пакеті, як і торік, залишається медичне страхування. Також працівникам пропонують можливість навчання, безплатні обіди, послуги розвозки, можливість працювати дистанційно та облаштоване укриття.

Якщо ситуація з найманням працівників погіршуватиметься, бізнеси готові більше фокусуватися на молоді, зокрема працівниках непризовного віку, нарощувати партнерство з навчальними закладами, а також активніше залучати до роботи людей старшого віку.

Серед трендів 2026 року Марія Абдулліна відзначила зміну кадрових стратегій, більш активну увагу до іноземців та те, що кадрова криза, за очікуваннями, поглиблюватиметься.