Весь десант згорів: стали відомі подробиці збиття дроном російського Мі-8

29 вересня український FPV-дрон знищив російський транспортний гелікоптер Мі-8, влучивши у кабіну з десантом. У результаті атаки зайнялося паливо, і майже весь особовий склад згорів на борту.

Деталі про втрати розповів російський військовий блогер Олексій Воєвода, який знав пілота цього гелікоптера. За його словами, гелікоптер летів на малій швидкості, що дало змогу українському дрону точно влучити в ціль, інформує "Мілітарний".

«FPV-дрон вдарив прямо у кабіну з десантом», — зазначив Воєвода. Він додав, що після удару гелікоптер охопило полум’я.

Попри критичну ситуацію, молодому командиру екіпажу вдалося здійснити аварійну посадку палаючої машини. Проте вижити вдалося лише двом членам екіпажу — борттехніку та штурману.

Командир та решта десанту не змогли вибратися і згоріли.

Операцію зі знищення гелікоптера здійснив підрозділ безпілотних систем «Хижаки висот» 59-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

Гелікоптер уразив 10-дюймовий FPV-дрон «Шрайк-10» (Shrike 10) з бойовою частиною ПГ-7М. Це високоточна модель дрона, призначена для ударів по броньованій та повітряній техніці.

Операцію коригували розвідувальні безпілотники, які забезпечили виявлення цілі та навігацію для ударного дрона.

У підрозділі, який виконав цю операцію, розповіли «Мілітарному», що FPV-дроном керував один із найдосвідченіших операторів бригади з позивним «Балтика».

FPV-пілот виконував маневри в режимі «першої особи» на надмалій висоті, що дозволило точно вразити вразливу частину гелікоптера. Такий підхід підвищує шанси на успішне ураження навіть рухомих повітряних цілей.

Цей випадок демонструє зростаючу ефективність і роль малих ударних безпілотників у сучасній війні, зокрема — проти авіації супротивника.