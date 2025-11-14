У серійне виробництво запустили український дрон-перехоплювач Octopus

Український дрон-перехоплювач «шахедів» Octopus запустили в серійне виробництво.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, цю технологію передали трьом першим виробникам, а ще одинадцять виробників готують виробничі лінії.

Як наголосив міністр оборони, дрон Octopus є українською технологією і вже підтверджений у бою. Він може працювати вночі, під глушінням радіоелектронної боротьби та на низьких висотах.

«У такий спосіб запускаємо перехоплювачі в серійне виробництво, аби вони якнайшвидше стали на захист українського неба. Міноборони продовжує реалізовувати політику відкритої взаємодії з українськими виробниками, створюючи умови для швидкого переходу від інновацій до серійних бойових рішень, які посилюють оборонну спроможність України», — заявив Шмигаль.

На тлі посилення російських атак і збільшення кількості повітряних цілей, які запускають окупанти, українські військові почали використовувати дрони-перехоплювачі. Зокрема, 4 липня президент Зеленський звітував, що під час чергового масованого удару, коли РФ запускала 550 БпЛА та ракет, такими дронами вдалося збити десятки цілей.

За словами Зеленського, росія має в планах запускати по Україні до тисячі дронів за добу. Однак саме ці дрони-інтерсептори є рішенням, яке дасть змогу збивати «майже всі» БпЛА.

У липні президент заявив, що в України має бути змога у визначений час застосувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів власного виробництва на добу.