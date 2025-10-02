﻿
Дайджест

РФ модернізувала «Іскандер-М» та «Кинджал» для прориву української ППО, — FT

РФ модернізувала «Іскандер-М» та «Кинджал» для прориву української ППО, — FT

Росія, ймовірно, модернізувала свої балістичні ракети «Іскандер-М» та «Кинджал», щоб ускладнити їхнє перехоплення системами протиповітряної оборони, зокрема Patriot. Про це повідомило видання Financial Times (FT) з посиланням на українських та західних чиновників.

За даними видання, оновлені ракети використовують нову тактику:

  • Вони спершу летять за звичною траєкторією.

  • Після цього різко змінюють напрямок та переходять у круте пікірування або виконують складні маневри, уникаючи таким чином перехоплення зенітно-ракетними комплексами.

Ці зміни вже, ймовірно, вплинули на ефективність української ППО. Якщо влітку 2023 року Україні вдавалося збивати до 37% балістичних цілей, то у вересні цей показник різко знизився до 6%.

Модернізація ракет та зміна тактики їхнього застосування є серйозним викликом для протиповітряної оборони України, особливо напередодні зимового періоду.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

балістичні ракетиракетиPatriotппо«Іскандер-М»«Кинджал»
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Залізниця під вогнем: масовані обстріли РФ паралізували рух поїздів (Фото)
Війна 02.10.2025 09:14:34
Залізниця під вогнем: масовані обстріли РФ паралізували рух поїздів (Фото)
Читати
Крим під прицілом: Україна може завдати несподіваного удару по півострову ще до зими
Головне 02.10.2025 08:52:22
Крим під прицілом: Україна може завдати несподіваного удару по півострову ще до зими
Читати
Посилення тиску: ЄС планує найжорсткіші антиросійські санкції за роки війни
Головне 02.10.2025 08:14:05
Посилення тиску: ЄС планує найжорсткіші антиросійські санкції за роки війни
Читати

Популярнi статтi