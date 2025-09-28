"Томагавки" для Києва: Влада США обговорює можливість постачання ракет НАТО для передачі Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія відмовилась від двосторонніх зустрічей з Україною та тристоронніх за участю президента США Дональда Трампа або інших посадовців адміністрації. Про це він заявив в інтерв’ю Fox News.

Разом з тим, Венс зазначив, що змінились реалії на землі, де “росіяни вбивають багато людей, вони втрачають багато людей”, проте, натомість не мають якихось значних здобутків на фронті.

– Ми як і раніше прагнемо миру, проте, для цього потрібні зусилля обох сторін, та, на жаль, як ми бачили протягом минулих кількох тижнів, росіяни відмовляються брати участь у будь-яких двосторонніх або тристоронніх зустрічах… Росіяни мають прокинутися і прийняти реальність. Багато людей гине. Їм нема чим пишатися. Скільки людей вони готові втратити? – зазначив Венс.

Окремо віцепрезидент зауважив, що влада США обговорює можливість постачань ракет Tomahawk НАТО для передачі Києву. Втім, остаточне рішення буде за Трампом.

Зауважимо, президент США Дональд Трамп відмовився надати Україні ракети Tomahawk, про що просив президент України Володимир Зеленський. Як поінформувало видання Axios, під час зустрічі з Трапом 23 вересня у Нью-Йорку Зеленський заявляв, що ракети могли б посилити тиск на Росію і спонукати Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, навіть без фактичного застосування цього озброєння.

Джерела Axios підтвердили, що запит стосувався саме далекобійних ракет Tomahawk. Для застосування цієї зброї необхідні відповідні пускові установки та інфраструктура, зокрема вертикальні пускові установки на кораблях або підводних човнах, а також засоби керування та наведення. За відсутності таких платформ у України можливість безпосереднього застосування поставлених ракет була б обмежена.

Раніше Венс заявив, що президент Штатів Дональд Трамп не бачить “жодних причин” для економічної ізоляції Росії, крім як через продовження війни проти України. Також він заговорив про можливу співпрацю з РФ після досягнення миру.

ForUA нагадує, у неділю президент США Дональд Трамп заявив у Білому домі, що готовий перейти до другої стадії санкцій проти Росії у зв’язку з війною проти України.