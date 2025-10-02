Сирський: За час контрнаступальної операції у Покровському районі звільнили 177,8 квадратних кілометрів

За весь період контрнаступальної операції в Покровському районі було звільнено 177,8 квадратних кілометрів території, а від диверсантів зачищено 198,9 квадратних кілометрів.

Про це головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський поінформував у Фейсбуці.

“Загалом за час контрнаступальної операції в Покровському районі звільнено 177,8 кв. км, зачищено від диверсантів 198,9 кв. км”, - поінформував Сирський.

За його словами, загальні втрати російських окупантів на Добропільському напрямку на сьогоднішній ранок становлять близько 3320 осіб, з них безповоротні – 1864.

“Загарбники втратили 971 одиницю озброєнь і військової техніки, з них: танків – 14, бойових броньованих машин – 38, артсистем – 202, РСЗВ – 5, автотехніки – 453, мотоциклів і квадроциклів – 61, спеціальної техніки – 1, БпЛА – 197”, - розповів він.

Генерал зазначив, що він здійснив ще одну поїздку у війська на Добропільському напрямку, де триває українська контрнаступальна операція.

За словами головнокомандувача ЗСУ, він проаналізував із командирами військових частин Збройних сил та Нацгвардії України хід виконання визначених завдань і конкретизував завдання з урахуванням актуальної ситуації та наголосив на важливості збереження життя українських воїнів.

Сирський повідомив, що українські Сили оборони розсікли так званий “Добропільський виступ” противника, і запевнив, що українські захисники роблять усе, аби завдати російським окупантам максимальних втрат.

“За минулу добу було відновлено контроль ще над 2,2 кв. км української території. Також проведено ударно-пошукові дії для знищення ворога на території 3 кв. км Покровського району Донецької області. Наші штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 100 м до 1400 м. У ході бойових дій тут ліквідовані 52 окупанти, а загальні втрати противника за добу склали 80 осіб”, - заявив він.

Головнокомандувач ЗСУ у ході поїздки провів робочу зустріч із начальником Донецької обласної військової адміністрації Вадимом Філашкіним.

За його словами, сторони обговорили питання, пов'язані із забезпеченням ведення бойових дій та оборони населених пунктів області; антидроновим обладнанням дорожньої інфраструктури.