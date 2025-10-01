﻿
Надзвичайні події

Ворог планував теракти у Львові: військових хотіли підірвати на "побаченні"

Служба безпеки України запобігла двом терактам у Львові, які намагалися здійснити російські спецслужби. Ворог планував підірвати українських військових, інсценувавши запрошення на “побачення”. Про це повідомила пресслужба СБУ у середу, 1 жовтня.

Окупанти планували дистанційно підірвати українських військових за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП). Для цього ворог використав підступну тактику – “запрошення на побачення”.

Російські спецслужби створили фейкові акаунти жінок у соцмережах, від імені яких познайомилися з потенційними “цілями”.

Згодом двоє військових окремо отримали “запрошення” зустрітися в місцях, де були закладені вибухівки.

Кіберфахівці СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували закладені пристрої та убезпечили українських захисників, яких ворог збирався підірвати.

В СБУ нагадали, що влітку цього року у Києві контррозвідка СБУ запобігла аналогічному вбивству воїна Нацгвардії. Тоді рашисти намагалися підірвати військового за допомогою вибухівки, захованої у скутері.

У процесі розслідування було затримано 19-річного киянина, який закладав вибухівку у транспортний засіб. Встановлено, що окупанти завербували його у тематичних Telegram-каналах з пошуку “легких заробітків”.

За вказаними фактами тривають слідчо-оперативні дії для притягнення всіх винних до відповідальності.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СБУЛьвівтерактиагресія рфзатримання агентів
