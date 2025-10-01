﻿
Культура

Світлини із таємного весілля Селени Гомес

Американська співачка й акторка Селена Гомес поділилася світлинами з весілля з продюсером Бенні Бланко.

Закрита церемонія відбулася 27 вересня у Санта-Барбарі.

Серед запрошених були Тейлор Свіфт, Пол Радд, колеги Селени з серіалу “Убивства в одній будівлі” Мартін Шорт і Стів Мартін, а також Періс Гілтон та Ед Ширан.

Селена Гомес змінила три образи: для церемонії обрала атласну сукню від Ralph Lauren із довгим шлейфом і прикрасами Tiffany & Co, пізніше з’явилася в напівпрозорому вбранні з довгою фатою, а для танців одягла пишну сукню з корсетом. Бенні Бланко обрав смокінг від Ralph Lauren.

Раніше ForUA повідомляв, що після двох років стосунків співачка й акторка Селена Гомес вийшла заміж за музичного продюсера Бенні Бланко.

