Україна зіткнулася з кадровим дефіцитом: бізнес залучає трудових мігрантів з Індії та Бангладешу

Українські компанії, які гостро відчули дефіцит молодих кадрів віком 18-22 років, почали активно залучати трудових мігрантів з країн Азії, зокрема з Індії та Бангладешу. Про це повідомляє BBC із посиланням на аналіз ситуації на ринку праці.

Кадровий голод та залучення іноземців

Через мобілізацію та виїзд молоді за кордон, бізнес зіткнувся із серйозною нестачею працівників. Вже понад третина компаній відчули відтік кадрів, а серед великих роботодавців ця цифра перевищує 60%. Найбільш відчутною проблема є у таких секторах, як готельно-ресторанний бізнес, торгівля та харчова промисловість.

Деякі підприємства вже почали наймати іноземних працівників. Проте, процедура працевлаштування трудових мігрантів є тривалою і займає близько шести місяців.

Тенденції виїзду молоді

Ситуація з виїздом молоді за кордон загострюється. За даними польської сторони, лише за один місяць – з 28 серпня по 27 вересня – на українсько-польському кордоні було зафіксовано майже 53 тисячі перевірок громадян України віком 18–22 років. Понад 13 тисяч з них у підсумку виїхали з країни, тоді як решта повернулися.

Зазначається також, що крім чоловіків, країну почали активніше покидати і жінки.

Україна, на відміну від Польщі, подібної детальної статистики щодо перетину кордону за віковими категоріями не веде.