Надзвичайні події

Після російського удару частина Чернігівщини залишилася без енергопостачання

На частині Чернігівщини зникло елекnропостачання через російську атаку, повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«Ворог ударив по енергообʼєкту в сусідній області. Є пошкодження. Через це у частині громад Чернігівщини відсутнє електропостачання», – написав він у телеграмі.

Міський голова Славутича Юрій Фомічев повідомив про російський удар по підстанції 330 кВ – місто залишилося без електропостачання.

Напередодні російські безпілотники атакували Ніжинський район, був «приліт» по обʼєкту енергетичної інфраструктури. Через це в області виникли проблеми з електропостачанням.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

 Автор: Богдан Моримух

