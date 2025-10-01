Жорстоке побиття й знущання: польські неонацисти діяли проти українця за методичками російських спецслужб

У Вроцлаві група підлітків виманила 23-річного українця на «побачення із 16-річною дівчиною». Коли чоловік прийшов, його побили, поголили йому голову й намалювали нацистську символіку на обличчі.

Про це повідомила поліція Вроцлава.

Там розповіли, що група підлітків вирішила «покарати» 23-річного українця, виманивши його на побачення.

Для цього вони створили фейковий профіль у соціальних мережах, видаючи себе за «16-річну дівчину, нібито зацікавлену сексуальними контактами».

Після цього вони почали листуватись з українцем, а потім домовилися з ним про зустріч. Коли він прийшов у призначене місце, підлітки напали на нього.

Вони побили чоловіка, поголили йому голову й намалювали на обличчі символіку нацистського характеру. Все це вони знімали на відео.

«Такі дії є злочином і будуть розглядатися з усією суворістю закону. Йдеться про побиття, а також про тривожні ідеологічні мотиви», — наголосили польські правоохоронці.

Наразі поліція встановлює роль кожного учасника інциденту. Справою також займається сімейний суд, оскільки частина залучених іще не досягла 18-річного віку.

У поліції не розповіли про конкретну причину «самосуду», але закликали батьків звертатись до правоохоронців у разі виникнення підозр щодо сексуальних пропозицій до неповнолітніх.

«Самостійні дії та спроби “віддати правосуддя” можуть призвести до трагічних наслідків — як для жертви, так і для винних», — додали правоохоронці.

Сьогодні ж СБУ повідомила, що врятувала життя українським військовим, запобігши двом терактам, які російські спецслужби намагалися здійснити у Львові

Ворог мав намір дистанційно підірвати українських військових під виглядом запрошення на "побачення" за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП).

Як розповіли в СБУ, щоб заманити військових на місце спланованого теракту, ворог реалізовував підступну тактику "запрошення на побачення". Для цього російські спецслужбісти створили фейкові жіночі аккаунти в популярній соцмережі, від імені яких познайомилися з потенційними "цілями". У подальшому двоє воїнів Сил оборони порізно отримали "запрошення" зустрітися на локаціях, де були закладені вибухівки. Кіберфахівці СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували СВП і убезпечили потенційних жертв, яких ворог хотів підірвати.