Справа на 24 млн грн: На Миколаївщині затримали посадовця, який роками крав стратегічне пальне для ЗСУ

Колишньому начальнику служби пально-мастильних матеріалів (ПММ) однієї з військових частин на Миколаївщині повідомлено про підозру у привласненні військового майна та недбалому ставленні до служби, що призвело до збитків державі на суму понад 24 мільйони гривень.

За процесуального керівництва прокурорів Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, посадовця було затримано. Йому інкримінують злочини за ч. 3 ст. 410 (Привласнення військового майна) та ч. 4 ст. 425 (Недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу України.

Схема привласнення

За даними слідства, у період з 2020 по 2025 роки підозрюваний систематично отримував пальне, призначене для потреб військової частини, але не доставляв його на склад. Для приховування своєї діяльності він вносив до документів недостовірні відомості про рух майна, оформлював документи з порушеннями або ж повністю ігнорував їхнє складання.

У результаті таких дій колишній посадовець розпоряджався привласненим пальним на власний розсуд. Це призвело до втрати понад 650 тонн стратегічно важливого ресурсу для Збройних Сил України, а сума завданих державі збитків перевищила 24 мільйони гривень.

Запобіжний захід та розслідування

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 450 тисяч гривень.

Наразі триває досудове розслідування, яке здійснюють слідчі Першого СВ ТУ ДБР у Миколаєві за оперативного супроводу ОВ ТУ ДБР у Миколаєві та Департаменту військової контррозвідки СБ України. Проводяться заходи щодо встановлення всіх інших осіб, причетних до злочину, а також вживаються кроки для відшкодування завданих державі збитків.