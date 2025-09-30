﻿
Свiт

Орбан заявив, що Угорщина "не боїться" дронів РФ та збиватиме їх у своєму небі

Угорщина планує знищувати російські дрони, якщо вони порушать повітряний простір країни. Про це в інтерв’ю Harcosok Órája заявив очільник уряду Угорщини Віктор Орбан.

На запитання, чи буде Угорщина захищати своє небо, якщо у її повітряний простір залетять російські дрони Віктор Орбан відповів ствердно:

- Наскільки я знаю, так. Ми не боїмося цього, ми, звичайно ж, зіб’ємо їх.

Коментуючи те, що невідомі дрони помітили біля аеропортів Данії, Норвегії і у НАТО вважають, що до цього може бути причетна Москва, Віктор Орбан заявив, що щиро не розуміє поведінку західноєвропейців.

– Тобто вони зараз поводяться так, ніби вони в небезпеці, – сказав угорський прем’єр.

За його словами, ВВП росіян – як горішок, а ВВП Євросоюзу – величезний, тож загальний економічний потенціал не можна порівнювати.

– Те, що росіяни витрачають на військові потреби, є лише часткою того, що ми витрачаємо в Західній Європі разом, 27 країн, – сказав Віктор Орбан.

Він вважає, що Європа сильніша за Росію в усіх вимірах, а тому він не розуміє, чому європейці говорять так, нібито вони слабші.

– Росія слабка порівняно з нами, слабка у військовому плані, економічно слабка і чисельно слабка, – додав він.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Угорщинадрониагресія рфВіктор Орбан
