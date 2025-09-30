﻿
Свiт

Транспортний літак міноборони Німеччини обстріляли піротехнікою

У Нижній Саксонії на півночі Німеччини невідомі обстріляли піротехнічним засобом транспортний літак C130 Бундесверу після зльоту з військової авіабази Целле, повідомляє Der Spiegel. 

"На авіабазі Целле в Нижній Саксонії минулого тижня стався інцидент, що має значення для безпеки. За інформацією SPIEGEL, невідомі невдовзі після зльоту транспортного літака типу C130 у п’ятницю близько 12-ї години дня здійснили запуск піротехніки в напрямку літака. Машину не було уражено, а пілоти негайно повідомили про це в диспетчерську вежу", – зазначає видання.

За даними журналістів, піротехнічним засобом могла бути новорічна ракета: очевидці повідомляли про світловий спалах і гучний звук. Оскільки інцидент стався вдень, не виключається варіант цілеспрямованої акції.

Розслідування обставин розпочали і Бундесвер, і поліція. У військових колах підкреслили, що подібні випадки трапляються вкрай рідко, хоча пілотів нерідко намагаються засліпити лазерними указками.

За даними поліції, прямої загрози для літака не було, оскільки ракета злетіла приблизно за 500 метрів від машини. Водночас через "чутливий характер" ситуації справу розглядають з усією серйозністю.

Як повідомлялось, Росія вже кілька років веде на території Німеччини гібридну діяльність - проводить диверсійні акти, акти саботажу та шпигунства, зокрема в районах, де навчаються українські військові.

Зокрема, у червні зловмисники підпалили 6 вантажівок Бундесверу на території виробника вантажівок MAN в Ерфурті. Відповідні відео та фото (спочатку цілих, а потім спалених автомобілів) з'явилися на російському Telegram-каналі.  

Фото: IMAGO/Sven Eckelkamp

 Автор: Сергій Ваха

