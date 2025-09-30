Шмигаль заслухав виробників мін і жодним словом не згадав про сотні бракованих боєприпасів

Міністерство оборони України має запит на велику кількість мін від військовослужбовців для стримування наступу противника, знищення його бронетехніки та живої сили, та зі свого боку готове максимально сприяти виробникам у масштабуванні та розвитку виробництва, повідомив очільник оборонного відомства Денис Шмигаль за підсумками наради за участи виробників мін.

"Разом із заступниками міністра оборони та представниками військових органів ознайомилися з потребами виробників, заслухали ключові проблеми, які потребують вирішення… Поставив низку конкретних завдань. Найближчим часом очікую змін, які дозволять адаптувати процеси виробництва та кодифікації до умов сучасної війни та до стандартів наших союзників", - написав Шмигаль в Телеграм.

Також він повідомив, що провів нараду, присвячену протиповітряній обороні українських підприємств оборонно-промислового комплексу. "Наша мета — створення максимально сприятливих та безпечних умов для роботи оборонних підприємств з України та країн-партнерів", - написав Шмигаль.

Як відомо, вироблені в Україні міни, які тисячами надійшли на озброєння Збройних сил 2024 року, виявилися бракованими. Коли про це стало відомо, спалахнув скандал і почали лунати заклики до відставки міністра оборони.

Інформацію про те, що поставлені у війська 120-мм міни не вибухають, почали поширювати військові кореспонденти і антикорупційні активісти на початку листопада 2024 року.