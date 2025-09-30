В Україні планують суттєво збільшити штрафи за перевищення швидкості

У зв'язку з тривожним зростанням кількості смертельних дорожньо-транспортних пригод (ДТП) в Україні, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає суттєве збільшення штрафів за перевищення швидкості та посилення заходів покарання для водіїв.

За даними статистики, за період з січня по вересень 2025 року в країні сталося понад 16 тисяч ДТП з постраждалими. Головною причиною аварій зі смертельними наслідками визнано саме перевищення швидкісного режиму.

"Штраф 340 грн — це смішно"

Складену ситуацію прокоментував в.о. начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Він підкреслив, що чинні штрафи не є достатнім стримуючим фактором: "Штраф 340 грн — це смішно". Необхідність посилення покарання зумовлена прагненням врятувати життя українців на дорогах.

Пропоновані зміни у системі штрафів

Законопроєкт пропонує радикально змінити систему штрафів за перевищення швидкості:

Скасування "безкоштовного" порогу: Пропонується скасувати норму про дозволене перевищення швидкості менш ніж на 20 км/год , що фактично посилить контроль за дотриманням швидкісного режиму.

Нова шкала штрафів: Встановлюється прогресивна система штрафів залежно від величини перевищення: Перевищення більш ніж на 10 км/год — штраф 340 грн (зберігається). Перевищення більш ніж на 20 км/год — штраф 680 грн (збільшення). Перевищення більш ніж на 30 км/год — штраф 1 360 грн (збільшення). Перевищення більш ніж на 40 км/год — штраф 1 700 грн (збільшення). Перевищення більш ніж на 60 км/год — штраф 2 720 грн (суттєве збільшення). Перевищення більш ніж на 80 км/год — штраф 3 400 грн (максимальне збільшення).

Позбавлення прав за аварійну ситуацію: За перевищення швидкості, що спричинило створення аварійної обстановки, пропонується карати позбавленням права керування транспортним засобом на строк від 6 місяців до 1 року.

Очікується, що ці заходи, у разі їх ухвалення, стануть потужним інструментом для підвищення дисципліни водіїв і, як наслідок, зниження смертності та травматизму на дорогах України.

