НАТО обговорює розміщення ППО над Західною Україною

Європейські лідери готуються до обговорення радикального кроку: розміщення систем протиповітряної оборони (ППО) над Західною Україною для збивання російських ракет та безпілотників. Згідно з повідомленням The Telegraph , цю ідею запропонувала низка високопоставлених західних політиків та військових як спосіб завдати удару по Росії, не розпочинаючи Третю світову війну .

Пропозиція передбачає створення фактичної безпольотної зони, яка згодом може бути розширена й на Київ. Оскільки повітряна кампанія Росії ведеться засобами, запущеними з глибин російського повітряного простору, така операція не ризикує загибеллю російських військовослужбовців, але має суттєві стратегічні переваги:

Зниження ризиків для Європи: Російські боєприпаси будуть збиватися далеко від кордонів НАТО.

Посилення позицій України: Це суттєво допоможе українським військовим зусиллям.

Сигнал для Путіна: Це чітко продемонструє готовність НАТО відповідати на агресію.

Випробування НАТО на міцність

Ця ідея виникла на тлі серії зухвалих провокацій Росії за останні три тижні. Російські безпілотники та винищувачі неодноразово випробовували рішучість Альянсу: дрони були зафіксовані над Данією, Польщею та Румунією, а літаки – над Естонією.

Аналітики вважають, що Москва проводить ці місії, користуючись глибокою неуважністю Сполучених Штатів. Внутрішні політичні негаразди та переорієнтація військової стратегії США на захист Західної півкулі дає Володимиру Путіну надію, що НАТО не матиме волі до рішучої колективної відповіді.

Саме тому, як зазначає The Telegraph, європейські країни, включаючи Велику Британію, повинні визнати, що їм доведеться діяти з мінімальною допомогою Америки, а їхній вплив прямо пропорційний їхній готовності застосовувати силу та ризикувати.

Обговорення у Копенгагені

Питання розміщення ППО над Західною Україною, а також інші ідеї рішучої відповіді, будуть обговорені європейськими лідерами вже завтра в Копенгагені.

Як попереджав Президент України Володимир Зеленський, "Путін не чекатиме закінчення війни в Україні. Він відкриє якісь інші фронти." Тому Альянсу необхідно надіслати чіткий сигнал Москві, щоб стримати подальшу ескалацію. Запропонована операція є саме таким сигналом: вона демонструє, що якщо Росія створює дилеми для Заходу, Європа може – і зробить – те саме для Росії.

