Навроцький готовий зустрітися з Путіним

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив про свою готовність зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним, але лише в тому випадку, якщо від цієї зустрічі безпосередньо залежатиме безпека Польщі.

Втім, Навроцький також додав, що волів би уникнути особистої розмови з російським лідером, про що повідомляє wiadomosci.wp.pl.

"Я не був би хорошим переговірником з Путіним, бо він мене переслідує. У мене чіткі антикомуністичні погляди, я вважаю його диктатором, а ще — вбивцею", — підкреслив Навроцький.

Трамп як єдиний переговірник

На думку Навроцького, єдиним лідером у вільному світі, здатним вести ефективні переговори з Путіним, є президент США Дональд Трамп.

Президент Польщі зазначив, що напрямок цих переговорів та інструменти, які обере Трамп, залишаються його власним рішенням. Водночас Навроцький закликав, аби ці інструменти були "якомога жорсткішими до РФ".

Нагадаймо, раніше Росія відмовилась від двосторонніх чи тристоронніх зустрічей із Україною та представником США.