Полiтика

Литва продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2027 року

Уряд Литви у середу, 24 вересня, оголосив, що продовжить тимчасовий захист для громадян України, які втекли від війни, до березня 2027 року. Наразі посвідки на проживання, видані українцям, чинні до 4 березня 2026 року. Про це повідомляє LRT.

Згідно з чинними правилами, термін тимчасового захисту закінчувався 4 березня 2026 року.

«Європейський Союз погодився продовжити тимчасовий захист, тому що війна ще не закінчилася. Ми запропонували зробити те саме в Литві за допомогою цієї постанови уряду», — заявив виконувач обов’язків прем’єр-міністра Рімантас Саджіус на засіданні уряду.

За даними литовського Міністерства внутрішніх справ, Департамент міграції Литви щодня реєструє близько 30–40 нових заяв на отримання посвідки на тимчасове проживання на підставі тимчасового захисту для тих, хто не може повернутися у свою країну.

Відповідно до рішення уряду, термін дії вже виданих посвідок буде продовжено ще на 12 місяців. Також буде продовжено норму, згідно з якою іноземці, які працюють у Литві під тимчасовим захистом, не зобов’язані вивчати литовську мову. У липні уряд вирішив, що біженці із зони воєнних дій не будуть зобов’язані розмовляти литовською мовою, поки мають статус тимчасового захисту.

Литовський уряд також зобов’язався надати медичну реабілітацію та психіатричну допомогу неповнолітнім, яких було силою перевезено з України в Росію, а потім вони повернулися.

«Дітей буде розміщено в установах, що пропонують стаціонарну медичну реабілітацію, з наданням проживання та харчування дорослим, які їх супроводжують», — повідомило міністерство.

Раніше ForUA повідомляв, що Литва планує надавати медичну та психіатричну допомогу українським дітям, які були примусово депортовані до Росії і згодом повернулися на Батьківщину.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Литвавійна в Україніагресія рфбіженці з України
