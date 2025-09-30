﻿
Рашисти вбили сім'ю з дітьми на Сумщині

Двоє дорослих та двоє малолітніх дітей загинули внаслідок російського удару безпілотником по житловому будинку в селі Чернеччина вночі 30 вересня.

"Цієї ночі ворог прицільно вдарив ударним безпілотником по житловому будинку у селі Чернеччина Краснопільської громади У цьому домі мешкало подружжя з двома маленькими дітьми. На жаль, врятуватися не вдалося нікому", - сказав начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Рятувальники дістали з-під завалів чотирьох загиблих – батьків та їхніх синів 6 і 4 років.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаСумська областьокупантидрони
