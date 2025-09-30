Україна використовує Patriot лише для збиття балістичних ракет, - Міноборони

Системи Patriot в Україні використовують виключно для знищення російських балістичних ракет.

Про це в інтерв'ю українській службі британського BBC News заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

Він наголосив, що ракети Patriot використовуються виключно для знищення балістики РФ. Це свідчить про обмежені можливості Києва застосовувати системи ППО проти інших загроз, зокрема крилатих ракет.

Ракета Patriot - це елемент американської зенітно-ракетної системи MIM-104 Patriot, яка призначена для протиповітряної та протиракетної оборони.

Patriot вважається однією з найефективніших систем ППО у світі, і саме її ракети використовуються в Україні для знищення російських балістичних ракет типу "Кинджал" чи "Іскандер".

Для ефективного захисту від російських ударів Україна потребує сучасних зенітно-ракетних комплексів. За словами Гаврилюка, Київ звернувся до своїх партнерів із проханням надати як мінімум 10 систем середньої дальності Patriot.

"Посилення протиповітряної оборони України – це інвестиція у безпеку всієї Європи", – підкреслив генерал.

Нагадаємо, Україна отримає ще два Patriot після російських атак.