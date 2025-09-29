Німецько-норвезький тандем: Україна отримає ще два Patriot після російських атак

Німеччина має намір поставити Україні ще дві зенітно-ракетні системи Patriot до кінця 2025 року. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час Варшавського безпекового форуму.

Міністр зазначив, що ці поставки відбудуться за підтримки норвезьких партнерів.

Пісторіус наголосив, що нещодавні масовані атаки Росії, які включали понад 580 дронів і більш ніж 40 ракет, вкотре підкреслили критичну важливість посилення української протиповітряної оборони.

"Німеччина вже передала три системи Patriot. До кінця цього року ми надамо ще дві сучасні системи Patriot за підтримки наших норвезьких партнерів", — заявив очільник оборонного відомства.

Таким чином, загальна кількість ЗРК Patriot, переданих Україні Німеччиною, зросте до п'яти.

Міністр також підкреслив, що Берлін залишається непохитним у своїй підтримці України і є державою, яка надає їй найпотужнішу допомогу.

"Щороку витрачаємо близько дев'яти мільярдів євро, щоб підтримати її у мужній боротьбі", — додав Борис Пісторіус.

