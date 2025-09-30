Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре підтвердив непохитну позицію своєї країни щодо збереження довгострокових контрактів на постачання російських нафти й газу, називаючи їх найбільш надійним варіантом для енергетичної безпеки та запобігання зростанню тарифів для угорських громадян.

Виступаючи у програмі "Час бійців", Орбан озвучив дві ключові причини, через які Угорщина не готова поступитися російському газу, незважаючи на загальноєвропейські тенденції.

Енергетична безпека через співпрацю з РФ

Перший аргумент прем'єра стосується енергетичної безпеки. Орбан наголосив, що його країна вбачає надійність постачання саме у співпраці з Російською Федерацією.

"Будь-яке інше джерело постачання менш надійне, ніж зафіксоване довгостроковими контрактами російське. Таким чином, Росія гарантує безпеку Угорщини", - заявив прем'єр-міністр, підкреслюючи, що наразі жодне альтернативне джерело енергії не відповідає рівню надійності, що забезпечується чинними угодами з Москвою.

Економічні та соціальні аспекти

Другий ключовий аргумент Віктора Орбана — це економічні та соціальні наслідки можливого розриву домовленостей. За його словами, російські енергоносії помітно дешевші за будь-які альтернативи, і відмова від них неминуче спричинить підвищення тарифів для угорських родин.

Політик поставив риторичне запитання, чому угорські сім'ї мають платити більше за енергоресурси, підкресливши, що це не лише економічна, а й важлива соціальна проблема, що стосується справедливості.

Орбан також рішуче заявив, що Угорщина є незалежною державою, яка самостійно визначає свою енергетичну політику та не піддається зовнішньому тиску щодо відмови від вигідних для неї контрактів.