Україна готується до експорту надлишкової зброї для фінансування потреб фронту

Президент України Володимир Зеленський оголосив про плани країни розпочати експорт деяких видів озброєння, що наразі перебувають у надлишку. Цей стратегічний крок має на меті залучити додаткові фінансові ресурси для закупівлі критично необхідних засобів для українських захисників на фронті.

Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні у понеділок, 29 вересня.

Президент підкреслив, що ефективність українських воїнів і точність їхньої роботи дозволяють не лише успішно захищати державу, але й формувати профіцит деяких видів озброєння.

"Водночас Україна працює над питанням контрольованого експорту певних видів озброєння, які перебувають у профіциті. Це не лише зміцнить фінансову базу країни, але й дозволить виробляти те обладнання, яке наразі є найбільш необхідним для протистояння на фронті та демонструє високу ефективність у "глибоких ударах по російській території"", — зазначив Зеленський.

Зокрема, Україна активно збирає дані щодо потреб у далекобійній зброї як на короткострокову, так і на довгострокову перспективу. На основі цих даних вже створюються плани щодо виробництва та укладання контрактів, які мають забезпечити наповнення національних арсеналів необхідною технікою.

Зеленський також повідомив, що вже досягнуто попередніх домовленостей щодо організації експорту зброї на чотирьох ключових ринках:

США Європа Близький Схід Африка

Президент додав, що найближчим часом Україна готуватиме відповідні угоди для реалізації цих домовленостей.