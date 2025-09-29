Психоз після спілкування з чат-ботами на основі ШІ: що відомо

У психіатричних клініках збільшується кількість пацієнтів з помилковими, часом небезпечними переконаннями, грандіозними мареннями та параноїдальними думками. Їх об’єднує спільний симптом: нескінченні бесіди з чат-ботами на базі штучного інтелекту.

Про це виданню WIRED розповіли психіатри та дослідники, занепокоєні тенденцією, що намітилася.

Так, психіатр з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско Кіт Саката заявив, що цього року нарахував 12 випадків, достатньо серйозних, щоб вимагати госпіталізації.

– У кожному з них значну роль у розвитку психотичних епізодів відіграв штучний інтелект, – повідомив лікар.

За його словами, деякі пацієнти наполягають на тому, що боти розумні або створюють нові грандіозні фізичні теорії.

Інші лікарі розповідають про пацієнтів, які днями возилися з цими інструментами, приїжджаючи в лікарню з тисячами сторінок розшифровок, що детально описують, як боти підтримували явно проблемні думки.

Відзначається, що наслідки психозів жахливі і призводять до втрати роботи, розриву стосунків, недобровільної госпіталізації, тюремного ув’язнення і навіть смерті.

Зараз медична спільнота намагається визначити, чи є це окремим явищем, що заслуговує на власну назву, чи знайомою проблемою з сучасним тригером.

Психоз, викликаний штучним інтелектом, не є визнаним клінічним терміном.

Проте цей вислів поширився в новинах і соціальних мережах як загальний опис певної кризи психічного здоров’я, що виникає після тривалих розмов за допомогою чат-ботів.

Саме це спрощення турбує багатьох психіатрів, які починають вирішувати цю проблему.

Психоз розглядається не як окреме захворювання, а як сукупність симптомів, таких як галюцинації та порушення мислення. Він може бути пов’язаний як із шизофренією або біполярним розладом, так і з наслідками нестачі сну або сильного стресу.

У випадках, пов’язаних із спілкуванням зі ШІ, частіше спостерігаються дивні ідеї — стійкі переконання, які не відповідають реальності, але які важко спростувати.

Психіатр зі Стенфордського університету Ніна Васан вважає передчасним створення нового діагнозу.

Вона застерігає від поспіху в класифікації, яка може призвести до помилок у розумінні звичайних труднощів. Крім того, існує побоювання, що суспільство почне вважати технологію основною причиною проблем, хоча прямий зв’язок поки не встановлений.

Фахівці також висловлюють занепокоєння з приводу можливої стигматизації психозу. Люди з його проявами можуть відчувати сором і уникати звернення по допомогу, що посилює їхній стан.

Наразі дослідження теми ШІ-психозу перебуває на початковій стадії і психіатри стикаються з труднощами в розумінні масштабів і причин цього явища.