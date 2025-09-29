Психоз після спілкування з чат-ботами на основі ШІ: що відомо

У психіатричних клініках збільшується кількість пацієнтів з помилковими, часом небезпечними переконаннями, грандіозними мареннями та параноїдальними думками. Їх об’єднує спільний симптом: нескінченні бесіди з чат-ботами на базі штучного інтелекту.
Про це виданню WIRED розповіли психіатри та дослідники, занепокоєні тенденцією, що намітилася.
Так, психіатр з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско Кіт Саката заявив, що цього року нарахував 12 випадків, достатньо серйозних, щоб вимагати госпіталізації.
– У кожному з них значну роль у розвитку психотичних епізодів відіграв штучний інтелект, – повідомив лікар.
За його словами, деякі пацієнти наполягають на тому, що боти розумні або створюють нові грандіозні фізичні теорії.
Інші лікарі розповідають про пацієнтів, які днями возилися з цими інструментами, приїжджаючи в лікарню з тисячами сторінок розшифровок, що детально описують, як боти підтримували явно проблемні думки.
Відзначається, що наслідки психозів жахливі і призводять до втрати роботи, розриву стосунків, недобровільної госпіталізації, тюремного ув’язнення і навіть смерті.
Зараз медична спільнота намагається визначити, чи є це окремим явищем, що заслуговує на власну назву, чи знайомою проблемою з сучасним тригером.
Психоз, викликаний штучним інтелектом, не є визнаним клінічним терміном.
Проте цей вислів поширився в новинах і соціальних мережах як загальний опис певної кризи психічного здоров’я, що виникає після тривалих розмов за допомогою чат-ботів.
Саме це спрощення турбує багатьох психіатрів, які починають вирішувати цю проблему.
Психоз розглядається не як окреме захворювання, а як сукупність симптомів, таких як галюцинації та порушення мислення. Він може бути пов’язаний як із шизофренією або біполярним розладом, так і з наслідками нестачі сну або сильного стресу.
У випадках, пов’язаних із спілкуванням зі ШІ, частіше спостерігаються дивні ідеї — стійкі переконання, які не відповідають реальності, але які важко спростувати.
Психіатр зі Стенфордського університету Ніна Васан вважає передчасним створення нового діагнозу.
Вона застерігає від поспіху в класифікації, яка може призвести до помилок у розумінні звичайних труднощів. Крім того, існує побоювання, що суспільство почне вважати технологію основною причиною проблем, хоча прямий зв’язок поки не встановлений.
Фахівці також висловлюють занепокоєння з приводу можливої стигматизації психозу. Люди з його проявами можуть відчувати сором і уникати звернення по допомогу, що посилює їхній стан.
Наразі дослідження теми ШІ-психозу перебуває на початковій стадії і психіатри стикаються з труднощами в розумінні масштабів і причин цього явища.
Автор: Сергій Ваха