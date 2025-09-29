Бізнесмен намагався продати РФ комплектування для артилерії

Служба безпеки запобігла вивезенню з України критично важливого комплектування до корабельних артилерійських установок Сил оборони України.
Як розповіли в СБУ, йдеться про артсистеми різних типів: від шестиствольних автоматів АО-18 до універсальних установок АК-176М на суму майже $1,5 млн.
– Така зброя використовується на бойових кораблях для ураження швидкісних цілей на малих дистанціях, зокрема дронів і крилатих ракет, – йдеться в повідомленні.
За даними слідства, до угоди причетний миколаївський підприємець, який незаконно заволодів відповідним озброєнням під час повномасштабної війни.
Для прихованого вивезення зброї він помістив її в спеціальні контейнери, які зовні мали вигляд бойлерів для підігріву води.
Щоб замаскувати угоду, зловмисник планував транспортувати бойові системи на афілійовані підприємства в країни ЄС і Південно-Східної Азії, а звідти – в країну-агресора.
Для цього він уклав фіктивні договори з підконтрольними іноземними компаніями.
Співробітники СБУ викрили ділка на етапі підготовки до вивезення оборонної продукції та затримали його.
Під час обшуків на його складах і в офісах вилучено:
- артилерійські установки в спеціально виготовлених контейнерах;
- додаткове комплектування до військових катерів;
- договори з іноземними підприємствами.
Вилучене озброєння буде передано для потреб Сил оборони.
Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 14 , ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу України (підготовка до контрабанди зброї, вчинена за попередньою змовою групою осіб).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних.Автор: Сергій Ваха