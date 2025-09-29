ВАКС конфіскував авто за 4,2 млн гривень у міського голови на Львівщині

Вищий антикорупційний суд конфіскував автомобіль Audi Q7, яким, як з’ясували детективи Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, користується голова одного з міст на Львівщині.

Про це повідомила САП.

Правоохоронці не називають імені фігуранта, але «УНН» та «Українська правда» з посиланням на власні джерела пишуть, що йдеться про самбірського міського голову Юрія Гамара.

За даними САП, у 2023 році донька очільника міста придбала автомобіль Audi Q7 вартістю 4,2 мільйона гривень. Однак користувався ним виключно міський голова.

Крім того, у САП зазначили, що посадовець міг прямо чи опосередковано розпоряджатися майном. Як вважають в антикорупційному органі, це підтверджує, що оформлення покупки на доньку було лише маневром для приховання власності на транспортний засіб.

Далі, щоб уникнути цивільної конфіскації авто, сім’я здійснила ще одну процедуру купівлі-продажу, унаслідок якої право власності начебто передали іншій людині, пояснили в САП.

Однак, проаналізувавши майновий стан і видатки посадовця, а також членів його сім’ї, у НАБУ та САП дійшли висновку: ані він, ані його сім’я не могли в законний спосіб придбати Audi Q7.

Суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив позов у повному обсязі. А втім, рішення суду ще може бути оскаржене протягом 30 днів.

59-річний Юрій Гамар уперше був обраний міським головою Самбора 2015 року. Спершу він переміг на виборах до міської ради від партії «Воля», а 2020 року його переобрали як самовисуванця.

Раніше він працював викладачем фізичного виховання в місцевому технікумі. Нагороджений знаком «Відмінник освіти України». У 2014 році навчався в Міжрегіональній Академії управління персоналом на економічному факультеті. Має 35-річну доньку Тетяну.