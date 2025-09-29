Київ став центром книжкового життя: «Книжкова країна 2025» зібрала понад 93 тисячі відвідувачів

Днями столиця перетворилася на літературний епіцентр — на ВДНГ відбувся книжковий фестиваль «Книжкова країна 2025». Подію відвідали понад 93 тисячі гостей, у програмі 452 заходи. Більш ніж 90 видавництв, 10 книгарень і 15 незалежних авторів представили свої новинки.

Головний «урожай» фестивалю — довгоочікувані прем’єри. Вперше українською мовою вийшла культова манґа «Берсерк», презентували нові книжки Ірени Карпи та Василя Шкляра, дебютні видання Ольги Навроцької й Алана Бадоєва. Вперше на літсцені з’явилася блогерка Катя Бльостка, чия автограф-сесія зібрала рекордні черги.

Серед знакових вітчизняних видань — «Братні кайдани. Російські міфи про українську історію» Олександра Аврамчука та Іллі Кабачинського. Книга розкриває механізми російської пропаганди та пояснює, чому «велич карти» так довго затьмарювала реальність.

«Наше завдання – бачити реальність тверезо, відокремлювати міфи від фактів і пам’ятати, що росія – не міфічний гігант, а держава з дуже конкретними слабкостями, але і зі своїми сильними сторонами. росію недооцінювати не можна. Але й перебільшувати – це теж пастка. Навіть за населенням вона лише втричі більша за Україну, а не у двадцять разів, як здається з огляду на карти», — зазначив у дискусії директор одного з найбільших благодійних фондів Андрій Шувалов.

Особливу увагу привернули презентації книжок ексміністра закордонних справ Дмитра Кулеби — «Дипломатична кухня воєнного часу» та «War for Reality». Саме англомовне видання «War for Reality» придбала кримськотатарська активістка, колишня політична бранка Кремля Леніє Умерова.

Не обійшлося й без гучних нон-фікшн новинок: видавництво «Наш Формат» презентувало колекціонну книгу «Тарантіно. Ретроспектива» та облаштувало інтерактивну «польову студію» звукозапису, де відвідувачі могли озвучити уривки з улюблених творів.

«Це кінозал у твердій палітурці. Неможливо відвести погляд: соковиті кадри Тарантіно оживають на папері. Гортаєш сторінки — і відчуваєш атмосферу його фільмів, їхній драйв, стиль і навіть кінематографічний ритм. Це книжка, яку хочеться дарувати й перечитувати, бо вона сама по собі — артоб’єкт», — поділилася літературна оглядачка Наталя Чепіжко.

У рамках «Книжкової Країни» відбулася презентація «Метаромантики» — унікального альманаху мистецтва, створеного під час повномасштабної війни. Його представили двоє авторів: Олександр «Данте» Мєняйлов та «Дітріх». Вони розповіли про власний досвід творення текстів на війні та поділилися концепцією «Метаромантики» як літературної відповіді на реальність.

«У цьому непересічному досвіді, який дарує нам війна, можна вишкребти поезію. Можна вишкребти дещо, що, здається, ніхто до тебе не писав», — поділився Дітріх під час виступу.

«Книжкова країна 2025» вкотре підтвердила статус головного літературного майданчика України. Фестиваль не лише презентував нові видання, а й утвердив книгу як інструмент діалогу, пам’яті та натхнення в часи випробувань.