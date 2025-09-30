Небезпечний фінал місяця: Сильний вітер, дощі та різке падіння температури по всій Україні

Вересень завершиться хмарною погодою та дощами у більшості областей України. Синоптик Наталка Діденко попереджає, що опади очікуються у західних областях, на півночі України (крім Сумщини), на Вінниччині, Черкащині, Одещині, Миколаївщині, місцями на Херсонщині, у Приазов'ї та в Кропивницькому з районами.
Мешканцям решти регіонів пощастило – істотних опадів не передбачається.
Прохолодний вівторок та небезпечний вітер
Температура повітря буде досить прохолодною:
-
На Лівобережжі протягом дня очікується +11...+17 градусів.
-
На Правобережжі буде значно холодніше: +7...+12 градусів.
Особливу увагу слід звернути на вітер:
«30-го вересня у більшості областей України вітер східних напрямків буде рвучким, сильним, часом навіть із штормовими поривами! Закутуйте горло і шию тепло)», – наголошує Наталка Діденко.
Погода у Києві
У Києві сьогодні також переважатиме хмарна, волога погода. Дощ підбиратиметься близько. Температура повітря становитиме +10...+12 градусів.
Східний вітер у столиці очікується часом із сильними поривами. Синоптик радить бути уважними: «будьте уважними поблизу білбордів, старих гіллястих дерев, обирайте безпечні місця для парковки автівок».
Прогнози, що збулися: сніг у Карпатах
Наталка Діденко також згадує свої попередні прогнози, які підтвердилися:
-
Близько десяти днів тому синоптик попереджала про відчутне похолодання та ймовірний мокрий сніг у Карпатах та навколо Карпат на вже минулі вихідні.
-
«Похолодання відбулося, сніг спостерігався у Карпатах і ще й зараз йде», – констатує Діденко.
Вона також наводить цитати зі свого прогнозу від 18 вересня, де попереджала про холодні та вологі вихідні 27-28 вересня, а також про перехід дощу у мокрий сніг ближче до Карпат. При цьому Діденко вкотре закликає:
«я б закликала медіа не квапитися із страшними заголовками - типу "Україну засипле снігом" чи "до нас йде лютий холод"».
Таким чином, сьогодні в Україні буде вогко і холоднувато, а також вітряно.Автор: Галина Роюк