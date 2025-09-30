Небезпечний фінал місяця: Сильний вітер, дощі та різке падіння температури по всій Україні

Вересень завершиться хмарною погодою та дощами у більшості областей України. Синоптик Наталка Діденко попереджає, що опади очікуються у західних областях, на півночі України (крім Сумщини), на Вінниччині, Черкащині, Одещині, Миколаївщині, місцями на Херсонщині, у Приазов'ї та в Кропивницькому з районами.

Мешканцям решти регіонів пощастило – істотних опадів не передбачається.

Прохолодний вівторок та небезпечний вітер

Температура повітря буде досить прохолодною:

На Лівобережжі протягом дня очікується +11...+17 градусів .

На Правобережжі буде значно холодніше: +7...+12 градусів.

Особливу увагу слід звернути на вітер:

«30-го вересня у більшості областей України вітер східних напрямків буде рвучким, сильним, часом навіть із штормовими поривами! Закутуйте горло і шию тепло)», – наголошує Наталка Діденко.

Погода у Києві

У Києві сьогодні також переважатиме хмарна, волога погода. Дощ підбиратиметься близько. Температура повітря становитиме +10...+12 градусів.

Східний вітер у столиці очікується часом із сильними поривами. Синоптик радить бути уважними: «будьте уважними поблизу білбордів, старих гіллястих дерев, обирайте безпечні місця для парковки автівок».

Прогнози, що збулися: сніг у Карпатах

Наталка Діденко також згадує свої попередні прогнози, які підтвердилися:

Близько десяти днів тому синоптик попереджала про відчутне похолодання та ймовірний мокрий сніг у Карпатах та навколо Карпат на вже минулі вихідні.

«Похолодання відбулося, сніг спостерігався у Карпатах і ще й зараз йде», – констатує Діденко.

Вона також наводить цитати зі свого прогнозу від 18 вересня, де попереджала про холодні та вологі вихідні 27-28 вересня, а також про перехід дощу у мокрий сніг ближче до Карпат. При цьому Діденко вкотре закликає:

«я б закликала медіа не квапитися із страшними заголовками - типу "Україну засипле снігом" чи "до нас йде лютий холод"».

Таким чином, сьогодні в Україні буде вогко і холоднувато, а також вітряно.