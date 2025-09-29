Українські атаки на НПЗ завдали Росії збитків на $100 млрд – The Sun

Кампанія далекобійних атак українських безпілотників по нафтогазовій інфраструктурі Росії завдала економіці країни-агресора збитків у розмірі близько $100 млрд, повідомляє британське видання The Sun.

Цілеспрямовані удари б'ють по "серцю" російської економіки, яка значною мірою залежить від експорту енергоресурсів.

Економічний та військовий вплив

Як зазначає військовий експерт із розвідки Філіп Інгрем, атаки не лише створюють проблеми для російських громадян, але й спричиняють дефіцит палива, що серйозно обмежує здатність Кремля вести повномасштабну війну проти України.

"Дрони дальнього радіусу дії, що долають понад 1000 км, перетворюють величезну нафтогазову імперію Росії на ланцюг пекельних полум’їв", – підкреслив Інгрем.

Особливо ефективними є удари по нафтопереробних заводах (НПЗ), які напряму зменшують доходи, що надходять до Москви. До початку повномасштабної війни експорт енергоресурсів забезпечував 40% бюджету РФ, а зараз, попри дію міжнародних санкцій, становить близько 30%. Зниження потужностей НПЗ, таким чином, безпосередньо впливає на фінансування військових операцій.

Раніше стало відомо про "паливний" колапс: як удари дронів по НПЗ залишили Росію без бензину.