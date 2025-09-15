﻿
Війна

"Паливний" колапс: як удари дронів по НПЗ залишили Росію без бензину

У Росії поглиблюється паливна криза: дефіцит бензину може тривати від кількох місяців до півроку, повідомляють російські ЗМІ. Проблеми з паливом охопили не лише Крим та тимчасово окуповані території України, а й значну частину прикордонних регіонів.

Ситуація погіршується

Якщо раніше дефіцит спостерігався переважно на Далекому Сході та в Криму, то у вересні він поширився ще на 10 регіонів, серед яких Рязанська, Нижньогородська, Саратовська, Ульяновська, Пензенська, Ростовська, Астраханська області, а також Калмикія і Татарстан.

Причини дефіциту

Ситуацію ускладнюють регулярні удари безпілотників по нафтопереробних заводах (НПЗ). За інформацією джерел, деякі заводи вже кілька тижнів не постачають бензин марок А-92 та А-95, а частина з них взагалі закрита або працює з перебоями.

За найгіршого сценарію, дефіцит палива може поширитися на ще більшу територію, загрожуючи зупинкою транспортної та економічної активності в країні.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спецоперацій ЗСУ уразили Кірішський НПЗ під Санкт-Петербургом.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяНПЗбензиндефіцит палива
