Смертельний наркоз: 7-річний хлопчик помер під час операції в Черкасах

У Черкасах лікарю-анестезіологу повідомили про підозру у смерті 7-річної дитини. Трагедія сталася під час планової операції, коли, за даними слідства, медик неналежно виконав свої професійні обов'язки, що призвело до загибелі малолітнього хлопчика.

Згідно з інформацією Черкаської окружної прокуратури, лікарю-анестезіологу інкримінують ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило смерть малолітнього).

Смертельна помилка під наркозом

Слідство встановило, що у листопаді 2024 року під час проведення планової операції 7-річному хлопчику медичний працівник, "проявивши недбале ставлення до виконання своїх обов’язків", порушив інструкцію щодо застосування та дозування лікарського засобу - наркозу. Унаслідок цього порушення дитина померла.

Низка проведених експертиз, включно з комісійною судово-медичною, підтвердили виявлені порушення у діях лікаря.

За клопотанням прокурора, підозрюваного медика вже відсторонено від виконання професійних обов’язків.

Досудове розслідування триває, його здійснюють слідчі Черкаського районного управління поліції. Санкція статті, за якою оголошено підозру, передбачає покарання у виді обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 3 років.

Ця трагедія викликала широкий резонанс та вкотре підняла питання про відповідальність медичних працівників та безпеку пацієнтів під час оперативних втручань.