﻿
Столиця

Рух у центрі Києва обмежать на два дні: деталі (Карта)

Рух у центрі Києва обмежать на два дні: деталі (Карта)

У Києві заплановано часткове обмеження руху транспорту та пішоходів у Печерському районі. Зміни в організації руху пов'язані з проведенням ремонтних робіт на бульварі Лесі Українки. Обмеження діятимуть 29 та 30 вересня.

Що відомо про обмеження?

  • Коли: 29 вересня (п'ятниця) та 30 вересня (субота).

  • Графік: Щоденно з 8:00 до 20:00.

  • Де саме: На ділянці бульвару Лесі Українки від вулиці Джона Маккейна до бульвару Марії Примаченко.

Комунальна корпорація «Київавтодор» повідомила, що у зв'язку з виконанням дорожниками ремонтних робіт, рух на вказаній ділянці буде частково ускладнено.

Водіїв та пішоходів просять із розумінням поставитися до незручностей, пов’язаних із ремонтом, та заздалегідь планувати свій маршрут, враховуючи обмеження. Інформацію про це оприлюднено на офіційному порталі Києва.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КиївремонтПечерськобмеження дорожнього руху
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Лукашенко пригрозив «війною на всі гроші»
Полiтика 29.09.2025 09:50:06
Лукашенко пригрозив «війною на всі гроші»
Читати
У столиці закриють сотні ресторанів
Економіка 29.09.2025 09:14:28
У столиці закриють сотні ресторанів
Читати
Чоловік відкрив вогонь по мормонській церкві в США
Свiт 29.09.2025 08:49:05
Чоловік відкрив вогонь по мормонській церкві в США
Читати

Популярнi статтi