Рух у центрі Києва обмежать на два дні: деталі (Карта)

У Києві заплановано часткове обмеження руху транспорту та пішоходів у Печерському районі. Зміни в організації руху пов'язані з проведенням ремонтних робіт на бульварі Лесі Українки. Обмеження діятимуть 29 та 30 вересня.

Що відомо про обмеження?

Коли: 29 вересня (п'ятниця) та 30 вересня (субота).

Графік: Щоденно з 8:00 до 20:00 .

Де саме: На ділянці бульвару Лесі Українки від вулиці Джона Маккейна до бульвару Марії Примаченко.

Комунальна корпорація «Київавтодор» повідомила, що у зв'язку з виконанням дорожниками ремонтних робіт, рух на вказаній ділянці буде частково ускладнено.

Водіїв та пішоходів просять із розумінням поставитися до незручностей, пов’язаних із ремонтом, та заздалегідь планувати свій маршрут, враховуючи обмеження. Інформацію про це оприлюднено на офіційному порталі Києва.