У Львові сталася бійка зі стріляниною

29 вересня близько 01:00 годині до поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Свободи у Львові чути постріли.

До прибуття поліції зловмисників затримали працівники Національної гвардії України, які патрулювали дану територію, повідомляє поліція Львівської області.



Слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1, а також працівники Управління патрульної поліції Львівщини відразу прибули за вказаною адресою.



Між групою знайомих сталася бійка. На це відреагували бійці Нацгвардії. Побачивши правоохоронців, учасники бійки почали тікати, а 22-річний львів’янин здійснив три постріли в повітря із травматичної зброї.



Постраждалих внаслідок події немає, зброю правоохоронці вилучили. Усі учасники встановлені - це львівʼяни віком від 18 до 23 років.

Трьох учасників бійки, а також стрільця правоохоронці притягнули до адмінвідповідальності за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Фото: поліція Львівської області.