Суспiльство

На Львівщині ексдепутат приховав від держави майно на 5 мільйонів

На Львівщині викрито колишнього депутата однієї з міських рад, який підозрюється у декларуванні недостовірної інформації. Різниця між правдивими даними та тими, що були вказані в його щорічній декларації, становить понад 4,7 мільйона гривень.

За інформацією правоохоронців, 54-річний чоловік, мешканець Львівського району, у 2022 році вніс у свою декларацію свідомо неправдиві відомості.

Яке майно приховав фігурант?

Слідство встановило, що колишній посадовець не задекларував:

  • Житловий будинок, що належить його дружині.

  • Доходи, отримані ним та його дружиною.

  • Грошові активи на банківських рахунках.

Загальна сума прихованих активів перевищила 4,7 мільйона гривень.

Яке покарання загрожує?

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України — декларування недостовірної інформації.

Санкція статті передбачає:

  • Штраф від чотирьох до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  • Громадські роботи від 150 до 240 годин.

  • Обмеження волі на строк до двох років, а також позбавлення права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Розслідування проводять слідчі поліції Львівського району спільно з Управлінням Служби безпеки України у Львівській області під процесуальним керівництвом Пустомитівської окружної прокуратури.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

грошінардепмайноНацполіціядекларація
