На Львівщині ексдепутат приховав від держави майно на 5 мільйонів

На Львівщині викрито колишнього депутата однієї з міських рад, який підозрюється у декларуванні недостовірної інформації. Різниця між правдивими даними та тими, що були вказані в його щорічній декларації, становить понад 4,7 мільйона гривень.
За інформацією правоохоронців, 54-річний чоловік, мешканець Львівського району, у 2022 році вніс у свою декларацію свідомо неправдиві відомості.
Яке майно приховав фігурант?
Слідство встановило, що колишній посадовець не задекларував:
-
Житловий будинок, що належить його дружині.
-
Доходи, отримані ним та його дружиною.
-
Грошові активи на банківських рахунках.
Загальна сума прихованих активів перевищила 4,7 мільйона гривень.
Яке покарання загрожує?
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України — декларування недостовірної інформації.
Санкція статті передбачає:
-
Штраф від чотирьох до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
-
Громадські роботи від 150 до 240 годин.
-
Обмеження волі на строк до двох років, а також позбавлення права обіймати певні посади на строк до трьох років.
Розслідування проводять слідчі поліції Львівського району спільно з Управлінням Служби безпеки України у Львівській області під процесуальним керівництвом Пустомитівської окружної прокуратури.Автор: Галина Роюк