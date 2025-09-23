На Львівщині ексдепутат приховав від держави майно на 5 мільйонів

На Львівщині викрито колишнього депутата однієї з міських рад, який підозрюється у декларуванні недостовірної інформації. Різниця між правдивими даними та тими, що були вказані в його щорічній декларації, становить понад 4,7 мільйона гривень.

За інформацією правоохоронців, 54-річний чоловік, мешканець Львівського району, у 2022 році вніс у свою декларацію свідомо неправдиві відомості.

Яке майно приховав фігурант?

Слідство встановило, що колишній посадовець не задекларував:

Житловий будинок , що належить його дружині.

Доходи , отримані ним та його дружиною.

Грошові активи на банківських рахунках.

Загальна сума прихованих активів перевищила 4,7 мільйона гривень.

Яке покарання загрожує?

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України — декларування недостовірної інформації.

Санкція статті передбачає:

Штраф від чотирьох до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Громадські роботи від 150 до 240 годин.

Обмеження волі на строк до двох років, а також позбавлення права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Розслідування проводять слідчі поліції Львівського району спільно з Управлінням Служби безпеки України у Львівській області під процесуальним керівництвом Пустомитівської окружної прокуратури.