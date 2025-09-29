﻿
Економіка

Стало відомо, коли розпочнеться опалювальний сезон в Україні

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко обговорила з головами ОВА підготовку до зими.

"Стабільне проходження опалювального сезону - ключова тема. Заслухали доповіді відповідальних державних органів і голів ОВА щодо стану підготовки до зими. Очікуємо до 15 жовтня завершення всіх процедур", – розповіла Свириденко.

Свириденко розповіла, що росіяни продовжують обстрілювати енергетику України, тому реакція має бути швидкою.

"Реакція у таких випадках має бути швидка, світло і тепло мають бути забезпечені незалежно від обставин та дій ворога. І це те, над чим ми працюємо - особлива увага до прифронтових регіонів", - сказала вона.

Цього тижня уряд доручив забезпечити безперебійне постачання газу та електроенергії підприємствам, які формують систему життєзабезпечення у прифронтових громадах.

"Пункти незламності - перевіряємо готовність мережі і створюємо умови для постійної роботи, якщо виникне така потреба. Окрема увага на нарощування потужностей розподіленої генерації", - додала Свириденко.

Фото: Telegram.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

опалювальний сезонУкраїнаСвириденко
