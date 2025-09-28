У Тернополі чоловік збив двох військових під час перевірки документів

У Тернополі чоловік здійснив наїзд на двох військових під час перевірки військово-облікових документів. Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

"У суботу, 27 вересня, близько 19:30 до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Іванни Блажкевич водій автомобіля Daewoo Lanos здійснив наїзд на двох військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, під час відпрацювання військові перевіряли у водія військово-облікові документи. Чоловік відмовився їх надати, зачинився в автомобілі та згодом почав рух, унаслідок чого двоє військових дістали травми.

Ще один військовий застосував пристрій для відстрілу гумових куль і здійснив постріл у колесо автомобіля. Внаслідок цього ніхто не постраждав.

Потерпілих військових доправили до лікарні. Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту, перевіряють записи з камер відеоспостереження, опитують свідків та очевидців.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляв ForUA, у Києві на пішохідному переході збили військову, поліція відкрила провадження.