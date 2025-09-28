﻿
Війна

Спецпідрозділ ГУР знищує російську піхоту, яка засіла в лісовій смузі

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України показали, як бійці спецпідрозділу «Артан» знищують російську піхоту, яка засіла у лісовій смузі.

Про це ГУР повідомило у Фейсбуці і оприлюднило відео.

«Штурмовики і аеробомбери «Артану» знищують ворожу піхоту, яка засіла у лісовій смузі: свіжі кадри роботи воїнів департаменту активних дій ГУР МО України. У зоні відповідальності «Артану» «розмова» з окупантами коротка», – йдеться в описі до відео.

ForUA нагадує, днями ГУР атакувало морськими дронами нафтотермінали Росії у Туапсе та Новоросійську.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в Україніагресія рфГУР МОУспецпідрозділ
