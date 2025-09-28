﻿
Війна

Росіяни готували великий прорив на Добропільському напрямку, але зазнали втрат, – Зеленський

Українським силам оборони вдалося зірвати плани окупантів щодо масштабного прориву на Добропільському напрямку. Президент Володимир Зеленський повідомив, що операція триває, а втрати російської армії вже перевищили три тисячі осіб, більшість із них — безповоротні. Про це глава держави сказав у зверненні.

«Саме там росіяни хотіли здійснити один зі значних проривів по фронту, але наші сили їх знешкоджують. Дуже важливо, що ви досягаєте результатів та знищуєте окупанта», — наголосив Зеленський.

Президент також зазначив, що Володимир Путін вводить в оману міжнародних партнерів, вигадуючи «успіхи» російської армії. За його словами, Москва змушена постійно переносити терміни виконання своїх завдань, адже реальних результатів на фронті немає.

Серед інших заяв Зеленського:

  • Україна готує нові удари по російських об’єктах у тилу;
  • президент доручив збільшити контрактну складову у ЗСУ;
  • Угорщина має відмовитися від російських енергоресурсів, альтернативою можуть стати США та країни сходу;
  • Україна очікує на затвердження 19-го пакету санкцій ЄС проти РФ;
  • сили оборони дадуть відповідь у разі продовження провокацій на угорському кордоні;
  • Київ готовий ділитися досвідом із країнами, які потребують захисту від дронових загроз.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Володимир Зеленськийвійна в Україніагресія рфДобропільській напрямок
