Росіяни готували великий прорив на Добропільському напрямку, але зазнали втрат, – Зеленський

Українським силам оборони вдалося зірвати плани окупантів щодо масштабного прориву на Добропільському напрямку. Президент Володимир Зеленський повідомив, що операція триває, а втрати російської армії вже перевищили три тисячі осіб, більшість із них — безповоротні. Про це глава держави сказав у зверненні.
«Саме там росіяни хотіли здійснити один зі значних проривів по фронту, але наші сили їх знешкоджують. Дуже важливо, що ви досягаєте результатів та знищуєте окупанта», — наголосив Зеленський.
Президент також зазначив, що Володимир Путін вводить в оману міжнародних партнерів, вигадуючи «успіхи» російської армії. За його словами, Москва змушена постійно переносити терміни виконання своїх завдань, адже реальних результатів на фронті немає.
Серед інших заяв Зеленського:
- Україна готує нові удари по російських об’єктах у тилу;
- президент доручив збільшити контрактну складову у ЗСУ;
- Угорщина має відмовитися від російських енергоресурсів, альтернативою можуть стати США та країни сходу;
- Україна очікує на затвердження 19-го пакету санкцій ЄС проти РФ;
- сили оборони дадуть відповідь у разі продовження провокацій на угорському кордоні;
- Київ готовий ділитися досвідом із країнами, які потребують захисту від дронових загроз.
Автор: Сергій Ваха