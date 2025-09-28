﻿
Надзвичайні події

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київщину зросла до 27 осіб, – ОВА

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київщину зросла до 27 осіб, – ОВА

Автор: Сергій Ваха

Теги:

Київська областьобстріливійна в Україніагресія рф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Нова ударна бригада Швеції та Фінляндії буде розміщуватись біля кордону з РФ
Свiт 28.09.2025 07:29:31
Нова ударна бригада Швеції та Фінляндії буде розміщуватись біля кордону з РФ
Читати
Україна зіткнулася з кадровим дефіцитом: бізнес залучає трудових мігрантів з Індії та Бангладешу
Економіка 27.09.2025 17:15:44
Україна зіткнулася з кадровим дефіцитом: бізнес залучає трудових мігрантів з Індії та Бангладешу
Читати
"Надто добре живуть": У Туркменістані пропонують зупинити підвищення зарплат і пенсій
Свiт 27.09.2025 16:17:24
"Надто добре живуть": У Туркменістані пропонують зупинити підвищення зарплат і пенсій
Читати

Популярнi статтi