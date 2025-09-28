Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київщину зросла до 27 осіб, – ОВА

Популярнi новини

На Кіровоградщині 18 посадовців і підприємців підозрюють у збитках на 80 млн гривень

Шлях до Європи чи назад до «совка»: Молдова сьогодні обирає парламент

Росіяни готували великий прорив на Добропільському напрямку, але зазнали втрат, – Зеленський

Британський політик зізнався, що за хабарі поширював російську пропаганду

Чергова заява Лаврова: з трибуни Генасамблеї ООН дипломат розповів про готовність РФ до переговорів щодо України

Ілля Забарний відзначився дебютним голом за паризький футбольний клуб