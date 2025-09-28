Мінюст Сирії видав ордер на арешт Башара Асада

Міністерство юстиції Сирії 25 вересня видало заочний ордер на арешт колишнього президента країни Башара Хафеза Асада. Про це повідомило сирійське видання Sham News Network.

У документі, підписаному слідчим суддею Дамаска, зазначається, що 60-річний Асад переслідується за такими злочинами: умисне вбивство двох і більше осіб, напад з метою провокування громадянської війни, катування, що призвели до смерті. Підставою стали статті 535, 533, 534 і 298 Загального кримінального кодексу Сирії, а також закон №16 від 2022 року про заборону катувань.

В ордері наведено опис розшукуваного: зріст близько 189 см, блакитні очі, каштанове волосся. Правоохоронні органи зобов’язані заарештувати Асада, де б він не перебував, і передати його до відповідного місця тримання під вартою. Для виконання ордера можуть бути залучені підрозділи Збройних сил.

Ордер видано через дев’ять місяців після падіння режиму Асада у грудні 2024 року, коли революційні сили взяли під контроль усю країну. Після розпаду баасистського режиму, що тривав 61 рік, Асад утік до Росії, де отримав гуманітарний притулок.

Протягом років революції (2011–2024) ім’я Асада пов’язували з численними воєнними злочинами: хаотичними обстрілами міст, застосуванням хімічної зброї, масовими арештами та катуваннями десятків тисяч людей, а також кривавими розправами у різних регіонах Сирії. Місцеві та міжнародні правозахисні організації неодноразово покладали на нього особисту відповідальність за накази й системні злочинні дії, що підпадають під визначення злочинів проти людяності.

Сирійський ордер збігся з діями європейських судів. У серпні 2025 року французька юстиція видала сім ордерів на арешт високопосадовців колишнього сирійського режиму, серед яких був і Башар Асад. Їх звинуватили у причетності до бомбардування пресцентру в Хомсі у 2012 році, коли загинули американська журналістка Мері Колвін та французький фотограф Ремі Ошлік.

Міжнародні правозахисні організації, серед яких Міжнародна федерація прав людини та Сирійський центр медіа і свободи вираження, назвали ці ордери кроком до можливого судового процесу за воєнні злочини й злочини проти людяності.

ForUA нагадує, у цей же день, 25 вересня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин.