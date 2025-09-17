Кадрова криза: в Україні катастрофічно не вистачає працівників

В Україні загострюється кадрова криза – у приватному секторі зростає попит на іноземних працівників. Їм вже платять зарплати на рівні середніх в державі, а декому – навіть значно більше, до $800.

Про це свідчать результати досліджень, проведених HRD-club серед роботодавців, які озвучив співзасновник спільноти Дмитро Дегтяр, повідомляє Обоз.UA. За його словами, бізнес змушений звикати до нових реалій – якщо ще торік компанії не планували залучати іноземних робітників, то сьогодні до цього вдаються все частіше.

Яку роботу пропонують іноземцям в Україні

Найбільший попит на іноземців фіксується у центральних та прифронтових регіонах: Харкові, Дніпрі, Запоріжжі. Найчастіше йдеться про робітників з Індії та Бангладеш, яких наймають у таких сферах:

логістика;

виробництво;

будівництво.

"Середня зарплата для різноробочих – 500 доларів на місяць, для спеціалістів – до 800 доларів", – каже Дегтяр.

Експерт підкреслює: український бізнес поступово звикає до нових реалій: "Ще рік тому компанії казали: ми не плануємо залучати іноземців. А сьогодні дедалі частіше чуємо: ми пробуємо, ми завозимо. Своїми силами ми вже не вивеземо – людей катастрофічно не вистачає".

Ситуація погіршилася

Ситуація ускладнилася після останніх рішень уряду. Зокрема додатковий відтік молоді почався після скасування заборони на виїзд чоловіків віком 18-22 років, разом з якими виїжджають і жінки.

"Більше 70% респондентів відповіли, що ця постанова негативно вплинула на їхню роботу. Ми бачимо відтік персоналу у 14 галузях економіки. А за молодими людьми виїжджають і жінки – мами, сестри, які їх супроводжують", – пояснив він.

На цьому тлі Дмитро Дегтяр наголосив: кадровий дефіцит і міграційні виклики стали ключовим фактором, що визначатиме розвиток економіки України у найближчі роки.

Своєю чергою, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликає не покладатися на трудових мігрантів у повоєнній відбудові країни. Він пояснив це тим, що ці люди не налаштовані на роботу, а також культурними відмінностями, мовою та незнанням ними місцевих законів.

Нагадаємо, що кадровий дефіцит в Україні зумовлений скороченням пропозиції робочої сили через міграцію, мобілізацію, а також структурним безробіттям, коли кандидати не мають необхідних навичок. Найбільший дефіцит спостерігається у сферах технологічної промисловості, освіти та переробної промисловості, при цьому компанії відчувають брак як кваліфікованих, так і некваліфікованих працівників.

Як повідомляв раніше ForUa, за два з половиною роки населення України скоротилося щонайменше на 10 мільйонів.