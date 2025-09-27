Сенсаційне вбивство у Кривому Розі: Застрелено президента місцевої федерації самбо

У Кривому Розі стався кричущий злочин: серед білого дня було вбито президента місцевої федерації самбо Євгена Понирка. За інформацією низки ЗМІ на місці вбивства виявили 30 гільз російського виробництва, в чоловіка потрапило 15 куль.

Повідомляється, що внаслідок стрілянини також був поранений ще один чоловік. Наразі його стан невідомий.

Розпочато поліцейську операцію

Після інциденту в місті було негайно оголошено план «Сирена». Правоохоронні органи проводять масштабну поліцейську операцію з розшуку та затримання стрільця, який на цей час ще не затриманий.

Ймовірний зв'язок із криміналом

Трагедія набуває додаткового резонансу через чутки про можливий кримінальний слід. За даними деяких джерел, Євген Понирко міг мати зв'язки з місцевим злочинним угрупованням, а саме, бути причетним до картелю «Двадцятовські».

Поліція поки що не надала офіційних коментарів щодо мотивів вбивства, особи стрільця чи можливих кримінальних зв'язків загиблого. Слідство триває.