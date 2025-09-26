Трамп відмовився продавати НАТО ракети Tomahawk для України, – Axios

Ракети Tomahawk стали єдиною системою озброєнь США, яку президент Дональд Трамп не погодився продавати країнам НАТО для подальшої передачі Україні. Ця зброя могла б дозволити Києву завдавати ударів по території Росії, зокрема аж до Москви. Про це повідомило видання Axios із посиланням на джерела, знайомі з процесом переговорів.

Як зазначається, президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Трампом на полях Генасамблеї ООН попросив надати «додаткову систему озброєння», яка б змусила російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. В інтерв’ю The Axios Show він не назвав конкретну зброю, але джерела підтвердили, що йшлося саме про ракети Tomahawk.

За даними Axios, Україна неодноразово піднімала питання про отримання цієї зброї упродовж останнього року, включаючи запити до Білого дому кілька місяців тому. Водночас саме Tomahawk стали єдиною позицією зі списку озброєнь, яку Трамп відхилив у межах програми PURL.

Зеленський у коментарі виданню підкреслив, що далекобійна зброя посилила б тиск на Кремль: «Чиновники у Москві мають знати, де розташовані найближчі укриття, бо Сили оборони України застосовуватимуть таке озброєння, якщо його буде передано».