РФ використовувати танкери для запуску та управління дронами, – Зеленський

Росія може використовувати танкери для запуску та управління дронами у Данію, Норвегію, Естонію, Латвію і Литву.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 1311-ї доби повномасштабної війни Росії проти України.

– Зараз бачимо, як у Данії, Норвегії, державах Балтії постійно інциденти з дронами Росії, – заявив глава держави.

За даними розвідки, для запуску цих і подібних дронів Росія може використовувати танкери – як майданчики старту та управління безпілотниками, розповів Володимир Зеленський.

На його думку, цьому непросто запобігти, але реально. Проте цього треба вчитися, а також варто робити відповідний потенціал, наголосив президент України.

Володимир Зеленський сьогодні говорив із Прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Одна з тем розмови – це обмін деталями щодо дронів та всіх цих інцидентів, які були, очевидно, невипадковими, вважає глава держави.

На його думку, Росія намагається переробити Європу під себе – під своє уявлення про життя.

– А це таке уявлення, яке не сподобається жодному європейцю. Крім тих, звісно, кого Росія корумпувала. Тому протидія потрібна. Спільні дії потрібні. Спільний захист можливий, – вважає Зеленський.

Президент України подякував кожному та кожній, хто допомагає та знає, що життя має перемогти.